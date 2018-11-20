 AYNI SENARYO

PALANCIOĞLU FORMÜLÜ
Aynı şekilde Ak Parti’de, Talas ve Kocasinan için de sadece 2’şer aday adayının başvurması akıllara 2014 senaryosunu getirdi. O dönemde Talas için 10 aday adayı başvurmuş ancak son anda aday adayı olmayan ve temayüle de girmeyen Mustafa Palancıoğlu doğrudan aday gösterilmiş, 10 aday adayı ise başvuru yaparak, temayüle girdikleriyle kalmıştı.
2023 EKİBİ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kafasında Kayseri’nin geleceğini emanet etmek üzere “2023 ekibi” olarak adlandırılan genç isimlerin olduğu ve bunlara da aday adaylık başvurusu yaptırılmayıp, temayül yoklamasına da sokulmadıkları öne sürüldü. Bu isimlerin son ana kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağı ve adayların açıklanacağı anda herkesin bu isimleri Yüksek Seçim Kurulu’na verilen listede göreceği iddia edildi.
PALANCIOĞLU’NU İSTERÜK
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 3. dönem engeline takıldığı için Melikgazi’den aday olamayacak. Bu nedenle boş görünen koltuğa sadece Ak Parti eski il başkanı başvurdu. Bu başvuruya rağmen Melikgazi İlçe Başkanlığı’ndan “Melikgazi için Palancıoğlu’nu destekliyoruz” şeklinde mesaj olarak gönderildi. Bu mesajın Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin mi, yoksa ilçe yönetiminin ortak kararı mı olduğu ya da bir parti büyüğünün yönlendirmesiyle mi gönderildiği merak ediliyor. Ayrıca Kocasinan için adı geçerken Melikgazi’den aday adaylığı için başvuran Hüseyin Cahit Özden için “milletvekilliği aday adaylığında atılan siyasi golün bir benzeri şimdi de belediye başkan adaylığında mı atılacak” sorusunu akıllara getirdi.
Aynı şekilde Ak Parti’de, Talas ve Kocasinan için de sadece 2’şer aday adayının başvurması akıllara 2014 senaryosunu getirdi. O dönemde Talas için 10 aday adayı başvurmuş ancak son anda aday adayı olmayan ve temayüle de girmeyen Mustafa Palancıoğlu doğrudan aday gösterilmiş, 10 aday adayı ise başvuru yaparak, temayüle girdikleriyle kalmıştı.
2023 EKİBİ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kafasında Kayseri’nin geleceğini emanet etmek üzere “2023 ekibi” olarak adlandırılan genç isimlerin olduğu ve bunlara da aday adaylık başvurusu yaptırılmayıp, temayül yoklamasına da sokulmadıkları öne sürüldü. Bu isimlerin son ana kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağı ve adayların açıklanacağı anda herkesin bu isimleri Yüksek Seçim Kurulu’na verilen listede göreceği iddia edildi.
PALANCIOĞLU’NU İSTERÜK
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 3. dönem engeline takıldığı için Melikgazi’den aday olamayacak. Bu nedenle boş görünen koltuğa sadece Ak Parti eski il başkanı başvurdu. Bu başvuruya rağmen Melikgazi İlçe Başkanlığı’ndan “Melikgazi için Palancıoğlu’nu destekliyoruz” şeklinde mesaj olarak gönderildi. Bu mesajın Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin mi, yoksa ilçe yönetiminin ortak kararı mı olduğu ya da bir parti büyüğünün yönlendirmesiyle mi gönderildiği merak ediliyor. Ayrıca Kocasinan için adı geçerken Melikgazi’den aday adaylığı için başvuran Hüseyin Cahit Özden için “milletvekilliği aday adaylığında atılan siyasi golün bir benzeri şimdi de belediye başkan adaylığında mı atılacak” sorusunu akıllara getirdi.
Haber Merkezi