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 AYNI SENARYO

Bir önceki yerel seçimde uygulanan yöntemin aynısının bu seçimde de tekrarlanma ihtimali aday adayı başvuru sayısını düşürdü. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç’ın tekrar Melikgazi’den aday olmayacağının kesinleşmesine rağmen Melikgazi için sadece 1 kişi aday adayı olarak başvurdu.

 AYNI SENARYO
PALANCIOĞLU FORMÜLÜ
Aynı şekilde Ak Parti’de, Talas ve Kocasinan için de sadece 2’şer aday adayının baş­vurması akıllara 2014 senaryosunu getirdi. O dönemde Talas için 10 aday adayı başvurmuş ancak son anda aday adayı olmayan ve tema­yüle de girmeyen Musta­fa Palancıoğlu doğrudan aday gösterilmiş, 10 aday adayı ise başvuru yaparak, temayüle gir­dikleriyle kalmıştı.

2023 EKİBİ
Ak Parti Genel Baş­kan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kafasında Kayseri’nin geleceğini emanet et­mek üzere “2023 ekibi” olarak adlandırılan genç isimlerin olduğu ve bunlara da aday adaylık başvurusu yaptırılma­yıp, temayül yoklama­sına da sokulmadıkları öne sürüldü. Bu isimle­rin son ana kadar kamu­oyuyla paylaşılmayacağı ve adayların açıklana­cağı anda herkesin bu isimleri Yüksek Seçim Kurulu’na verilen liste­de göreceği iddia edildi.
 
PALANCIOĞLU’NU İSTERÜK
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mem­duh Büyükkılıç 3. dö­nem engeline takıldığı için Melikgazi’den aday olamayacak. Bu nedenle boş görünen koltuğa sadece Ak Parti eski il başkanı başvurdu. Bu başvu­ruya rağmen Melikga­zi İlçe Başkanlığı’ndan “Melikgazi için Palancıoğlu’nu des­tekliyoruz” şeklinde mesaj olarak gön­derildi. Bu mesajın Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin mi, yoksa ilçe yönetimi­nin ortak kararı mı olduğu ya da bir parti büyüğünün yönlen­dirmesiyle mi gönde­rildiği merak ediliyor. Ayrıca Kocasinan için adı geçerken Melikgazi’den aday adaylığı için başvuran Hüseyin Cahit Özden için “milletvekilliği aday adaylığında atılan siyasi golün bir benzeri şimdi de belediye başkan adaylığında mı atıla­cak” sorusunu akıllara getirdi.
 

Haber Merkezi

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