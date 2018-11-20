AYNI SENARYO Bir önceki yerel seçimde uygulanan yöntemin aynısının bu seçimde de tekrarlanma ihtimali aday adayı başvuru sayısını düşürdü. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç’ın tekrar Melikgazi’den aday olmayacağının kesinleşmesine rağmen Melikgazi için sadece 1 kişi aday adayı olarak başvurdu.

20 Kasım 2018 Salı 09:56