Ayşe Kamçı Hacılar İlçesinde

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Melikgazi ilçesinde ikamet eden aileleri ziyaret eden Bayan Kamçı, bu seferde Hacılar İlçesine gelerek iki aileyi ziyaret etti

Aile ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Bayan Kamçı, “Ailelerimizin ihtiyaçları, talepleri ve sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Bayan Kamçı’nın ziyaretine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’in eşi Serap Sezen ve Hacılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkililerinin de eşlik etti.



Çocuklarla da yakından ilgilenen Bayan Kamçı, ailelere kırtasiye malzemesi ve çeşitli yardımlarda bulundu.

