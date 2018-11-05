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Bacağı Kırılan Çoban UMKE Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de arazide bacağı kırılan çoban, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacağı Kırılan Çoban UMKE Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Kulpak mahallesine çobanlık yapan Ahmet Doğan'ın bacağı kırıldı. Ahmet Doğan'ın yanında bulunan arkadaşının 112'ye yaptığı ihbar sonrasında UMKE ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Arazide yaklaşık 4 kilometre yol giden ekipler, 1.5 kilometre kadar dağa tırmanarak yaralı Ahmet Doğan'a ulaştı.
İlk müdahalesi dağda yapılan Ahmet Doğan'ın sağ bacağında kırık olduğu belirlendi. Sedyeye konulan çoban Ahmet Doğan, ekipler tarafından dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi ve Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, Ahmet Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
 
 

İHA

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