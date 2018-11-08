Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Olağanüstü Toplandı

Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu gün tüm Valiliklerde ve Kaymakamlıklarda olağanüstü toplantı yapıldığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti;

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nu bu gün olağanüstü topluyoruz. İçişleri Bakanlığımız bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapmaktadır. Bu toplantının olağanüstü yapılması Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili bakanlıklarla birlikte, illerden gidecek olan değerlendirme raporları doğrultusunda üst düzey bir toplantı yapılacaktır. Bu yapılacak çalışmalarla birlikte 2019 yılında uyuşturucuyla mücadelede daha hassas davranılacağını düşünüyorum.”

Vali Kamçı, son olarak, uyuşturucuyla mücadelede geçen yıllara göre daha başarılı olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

