Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Günaydın’ın büyük önem verdiği 'Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, “Uyuşturucu konusunda son yıllarda almış olduğumuz tedbirlerle ülke genelinde çok önemli, çok başarılı operasyonlar yapıldı. Yapılan bu operasyonların daha da ileriye götürülmesi için yapılması gerekenleri hepimiz biliyoruz ki biz ne kadar tedbir alırsak alalım, ne kadar çalışma yaparsak yapalım, eğitim faaliyetlerine, önleyici faaliyetlere önem vermediğimiz takdirde yaptığımız çalışmaların bir ayağı eksik kalmış olur. Bu nedenle olayı bütün boyutlarıyla ele almamız gerekiyor. Bütün kurumların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bu mücadeleyi sürdürmeleri lazım. Kurumlarımızla yakın diyalog halindeyiz” diye konuştu. Uyuşturucu kullananlar için artık, vazgeçilmez hale gelen metruk binalarla ilgili ilimizde yapmış olduğumuz çalışmaların artık nihayete erdirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Günaydın şunları söyledi. “Arkadaşlarımız belediyelerle ortak çalışarak bir mesafe aldılar. Metruk binalar konusunda ilimizde toplam yıkılmayan 499 bina tespit edildi. Bizim süratle bu risk alanlarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz biliyoruz ki bu risk alanları mevcut olduğu müddetçe bu tehlike ve tehdit devam edecektir” dedi.



Vali Günaydın, “Okul önlerinde ve civarlarında emniyetimiz önemli ve geniş tedbirler alıyor, tabii ki bu konuda velilerimizin de bilgilendirilmesi lazım. Milli Eğitim olarak öğretmenlerimizi bu konuda uyaralım, eğitelim, yöneticilerimizi, okul müdürlerimizi eğitelim, uyaralım. Okulun etrafında uyuşturucu satılıyor cümlesi bizim kabul etmeyeceğimiz bir cümledir. Bu gün ülkemizin bütün vilayetlerinde aynı saatte bu konuda eşzamanlı toplantı yapılıyor. Bu toplantının amacı uyuşturucuyla mücadele konusunda kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin el ele vererek, birbirine destek olarak bu mücadeleyi daha doğru ne şekilde yaparız onu tespit ederek ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

2018 yılı uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir yıl oldu.



Vali Günaydın, 2018 yılının uyuşturucuyla mücadele de çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, “Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Öncelikli hedefimiz bu gençlerimizi uyuşturucuya başlatmamak için gerekli tedbirleri almak” diye konuştu.

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından yapılan sunumların ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

