Bağlamış Kayseri'nin Tarım Ve Hayvancılık Raporunu Sundu

Bir otelde düzenlen toplantının açılışında, KTB tarafından yapılan hizmetleri anlatan video gösterisi izletildi. Daha sonra kürsüye çıkan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılmasının gerekliliğini belirterek, “Türkiye tarım ve hayvancılık üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak etmektedir. Biliyoruz ki kaynaklarımız kısıtlı ve biz bu kaynakları en doğru, en akılcı biçimde kullanarak üretime çevirmek zorundayız. Çünkü, paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler. Üretemezseniz, enflasyonla mücadele edemezsiniz. Dolayısıyla tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması elzemdir. Bunu artık tartışmıyoruz. Bu konunun can alıcı noktası şudur; tarım geçmişi güçlü bir millet olarak, tecrübe ve bilgimizden güç alarak ilerlemeli değişen şartlara da ayak uydurmanın koşulu olarak sürekli yenilikçi düşünmeliyiz. Köylü olmanın, çiftçi olmanın, tarımla uğraşmanın gelişmişlik düzeyiyle ilgisi noktasındaki algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Yeni yatırımlar için küçük, orta ve büyük ölçekte yatırımcı desteklememiz ve cesaretlendirmemiz gerekiyor. Tüm çalışmalarımızda hep yanımızda olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası olarak 2017 yılı Kayseri ve tarım ve hayvancılık raporu hazırladıklarını ifade eden Başkan Bağlamış; "Tarım ve hayvancılık raporu, şehrimizin tarım ve hayvancılıktaki mevcut durumu ve potansiyellerine ilişkin olarak hazırlanmıştır. Kayseri, sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bölgenin merkezi konumundadır. Türkiye’de tarım arazisi bakımından Sivas 4., Yozgat 5., Kayseri 6. sıradadır. Kayseri, tarım arazi büyüklüğü bakımından Türkiye’de 6. büyük ili konumundayken, Türkiye tarım sektörünün GSYH içindeki pay ile il sıralamasında 17. sırada yer almaktadır. İlimizin tarım arazisi incelendiğinde nadasa bırakılan alan yüzdesi Türkiye ortalamasının iki katına denk gelmektedir" ifadelerini kullandı.



"Canlı hayvan sayısını artırmaya dönük çalışmalar hızlanmalıdır"

KTB olarak üye besicilerin sorunlarının çözümü adına çalışmalar yaptıklarını, kentin hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önde gelen şehirlerden birisi olması için gayret gösterdiklerini kaydeden Bağlamış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri Ticaret Borsası olarak 2023 hedeflerimize yönelik hazırladığımız bu raporla amacımız, Kayserimizin IPARD kapsamına alınmasına dikkat çekmektir. İlimizde ihtisas OSB kurularak tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması artık elzem hale gelmiştir. Biz, bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Herkesin yakından bildiği, üreticilerin adeta kabusu olan ithal et ve canlı hayvan ithalatı, Türkiye’deki hayvancılığı büyük sıkıntıya sokmuştur. Önceki yıla göre yüzde 100 seviyesinde artan ithalat, böyle giderse kontrolü zor bir hale gelecektir. Fiyatta denge politikası için ithal et bir anlamda mantıklı gibi görünse de, ülkemizin kendi kaynaklarını kullanarak canlı hayvan sayısını artırmaya dönük çalışmalar hızlanmalıdır. Halihazırda mazot ve yem fiyatları bu kadar yüksek seviyelerde iken bu zor görünse de. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı ‘yem fiyatlarında indirim’ söylemlerinin hızlıca hayata geçirilmesi, bu indirimin sadece birkaç kalemle sınırlı kalmaması çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Bizim ve üreticilerin en büyük temennisi yem, süt, mazot ve damızlık hayvan teşviklerinin bir devlet politikası haline gelmesidir. Arım ve Orman Bakanlığımız, hayvancılık sektörüne birçok kaynak aktararak üreticilerimizi desteklemektedir. Bizler; bu desteklerin artırılmasını, yem ve damızlık hayvan konularında biraz daha gayret gösterilmesini talep etmekteyiz. Hayvan bulunmakta. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler de üyelerimiz olan besicilerimizin her türlü sorununu çözme adına çalışmalar yapmakta, ilimizin hayvancılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olması için gayret göstermekteyiz."

Programın sonunda Başkan Bağlamış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket takdim etti. Plaketi, kentteki tüm basın kuruluşları adına aldığını dile getiren KGC Başkanı Altınkaya, çalışmalarında Başkan Bağlamış'a başarılar diledi.