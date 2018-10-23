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Bağlamış: “Mücadele Amacına Ulaşacaktır”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyası çerçevesinde, indirim yaparak kampanyaya destek veren üyeleri ziyaret etti.

Bağlamış: “Mücadele Amacına Ulaşacaktır”

Kampanyaya destek veren oda üyelerini teşekkür eden Bağlamış, ziyarete dair şunları söyledi:
“Bildiğiniz üzere, TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkıda bulunmak amacıyla; 81 il ve 160 ilçede bulunan 365 oda ve borsa nezdinde başlattığı çalışmaya Kayseri Ticaret Borsası olarak bizlerde destek veriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilk açıklandığı andan itibaren destek olunması çağrısı yapmıştık. Yaptığımız bu çağrı üyelerimiz nezdinde olumlu karşılık buldu ve indirim kampanyasına imkanları dahilince katkı sağlamaya başladılar. Enflasyonla Topyekun Mücadele sadece devletin, özel sektörün yada kurumların üzerine bırakılmamalıdır. Toplumumuzun tüm kesimleri olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Kayseri iş dünyası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. İnşallah, Milletimizin azimli ve kararlı desteği sayesinde bu mücadele amacına ulaşacaktır. Kayseri Ticaret Borsamızın web sitesinde yayımlanan konuyla ilgili duyuruda kampanyaya katılmak isteyen üyelerimiz için de bir form oluşturuldu. Formu doldurup bize gönderecek olan üyelerimiz Borsamızın TOBB’a bildireceği listede yer alacak. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkıda bulunmak isteyen üyelerimiz, konuyla ilgili her türlü belge, döküman ve afişleri borsamızdan temin edebilirler.”
 

İHA

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