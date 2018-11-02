Bağlamış: "Vergi İndirimleri Ekonomiye Can Suyu Olacak"

Bir restoranda yapılan toplantıya Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, toplantıda Hükümetin başlatmış olduğu enflasyonla topyekûn mücadele, ÖTV indirimi ve Ticaret Borsaları Konsey toplantısı çalışmalarının değerlendirildiğini ifade ederek, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na ilk açıklandığı andan itibaren destek olunması çağrısı yapmıştık. Yaptığımız bu çağrı üyelerimiz nezdinde olumlu karşılık buldu ve indirim kampanyasına imkanları dahilince katkı sağlamaya başladılar. Kampanyaya destek veren üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KDV ve ÖTV indirimi sayesinde piyasanın canlanacağına dikkati çeken Bağlamış, “Vergi indirimleri ekonomiye cansuyu olacak. Büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak. Ülkemiz için hayırlı olan bir uygulama” diye konuştu.

Ankara’da üyesi olduğu Ticaret Borsaları Konsey toplantısı hakkında da bilgiler veren Başkan Bağlamış, “Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da olduğu Ticaret Borsaları Konsey toplantısında ülkemizin ekonomisi ve borsalarımızın çalışmaları değerlendirildi. Kayseri Ticaret Borsası çalışmaları ile Kayseri’nin tarım ve hayvancılık sorunlarını Konsey toplantısına taşıma imkânı bulduk” dedi. Kayseri Ticaret Borsası olarak, konsey üyesi olmanın büyük avantaj olduğunun altını çizen Başkan Bağlamış, “Ankara’da yapılan toplantılarda önemli kararlar alınıyor. Bizde Konsey üyesi olarak, üyelerimizin, ilimizin ve ülkemizin menfaatine olan çalışmaları yapma fırsatı buluyoruz. Bu sadeye sorunların ve çözüm yollarının yakın takipçisi olabiliyoruz. İnşallah bundan sonrada çalışmalarımız artarak devam edecek” şeklinde konuştu.



