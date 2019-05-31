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Bakan Akar Kayseri'de

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cuma namazını ismini taşıyan Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, cenaze namazına da katıldı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda verilecek olan iftar katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer kuvvet komutanları ile beraber Kayseri'ye geldi. Erkilet Havalanı'na iniş yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradan Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve isminin verildiği Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne gelerek cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, cenaze namazına da katılarak tabutlara omuz verdi.
Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri de eşlik etti.
 

İHA

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