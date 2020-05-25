Bakan Akar, Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda İncelemelerde Bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında incelemelerde bulundu.

222'nci Filo Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, burada personelle bayramlaştı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulandığı ziyarette konuşan Bakan Akar, silahlı kuvvetlerin bir taraftan terörle diğer taraftan Koronavirüs ile bir bütün halindeki mücadelesinin devam ettiğini belirtti.



Terörle mücadelenin artan bir tempo ve şiddette sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, “1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek” ifadelerini kullandı.



KURUMSAL BİR YAKLAŞIMLA…



Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:



"Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve yapılan tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK kurumsal bir yaklaşımla daima, ‘ben’ demeden ‘biz’ diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”



İDLİB’DEKİ GELİŞMELER



5 Mart’ta Rusya ile varılan mutabakatın ardından İdlib’de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, “İdlib’de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada bir takım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi” dedi.



Karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğin bayramını bir kez daha kutlayan Bakan Akar, “Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker- sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil memur ve işçimiz başta olmak üzere salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızla Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Bakan Akar, konuşmasını Koronavirüs ile mücadele kapsamında dost ülkelere koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin ulaştırılması konusundaki başarılarından dolayı 222'nci Filo Komutanlığı personeline teşekkür ederek tamamladı.

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