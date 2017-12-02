Bakan Özhaseki bugün Kayseri’de

Gün boyunca bazı etkinliklere katılacak olan Bakan Özhaseki’nin Kayseri programı şu şekilde:
11.00 Kayseri Tapu Ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni hizmet binaları temel atma töreni
Yer: Gültepe Mah. Eski İl Özel İdare Binası Yanı
12.30 Yeniay Özarslan Manchester dil okulları açılışı
Yer: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Geriatri Merkezi Karşısı Deniz Plaza
13.00 Melikgazi Belediyesi “Taha Carım Bulvarı ve bağlantı Yolları açılışı
Yer: Belsin Kocatepe Camii Önü
19.30 Bozok Buluşma Şöleni
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu
Kayseri Gündem
11.00 Kayseri Tapu Ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni hizmet binaları temel atma töreni
Yer: Gültepe Mah. Eski İl Özel İdare Binası Yanı
12.30 Yeniay Özarslan Manchester dil okulları açılışı
Yer: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Geriatri Merkezi Karşısı Deniz Plaza
13.00 Melikgazi Belediyesi “Taha Carım Bulvarı ve bağlantı Yolları açılışı
Yer: Belsin Kocatepe Camii Önü
19.30 Bozok Buluşma Şöleni
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu
Kayseri Gündem