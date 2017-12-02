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Bakan Özhaseki bugün Kayseri’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bazı programlara katılmak üzere bugün Kayseri’de olacak.

Bakan Özhaseki bugün Kayseri’de
Gün boyunca bazı etkinliklere katılacak olan Bakan Özhaseki’nin Kayseri programı şu şekilde:
 
11.00          Kayseri Tapu Ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni hizmet binaları temel atma töreni
                   Yer: Gültepe Mah. Eski İl Özel İdare Binası Yanı
 
12.30          Yeniay Özarslan Manchester dil okulları açılışı
                   Yer: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Geriatri Merkezi Karşısı Deniz Plaza
 
13.00          Melikgazi Belediyesi “Taha Carım Bulvarı ve bağlantı Yolları açılışı
                   Yer: Belsin Kocatepe Camii Önü
 
19.30          Bozok Buluşma Şöleni
                   Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu
 
Kayseri Gündem
 
 
 
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