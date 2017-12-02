Bakan Özhaseki bugün Kayseri’de

Gün boyunca bazı etkinliklere katılacak olan Bakan Özhaseki’nin Kayseri programı şu şekilde:



11.00 Kayseri Tapu Ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni hizmet binaları temel atma töreni

Yer: Gültepe Mah. Eski İl Özel İdare Binası Yanı



12.30 Yeniay Özarslan Manchester dil okulları açılışı

Yer: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Geriatri Merkezi Karşısı Deniz Plaza



13.00 Melikgazi Belediyesi “Taha Carım Bulvarı ve bağlantı Yolları açılışı

Yer: Belsin Kocatepe Camii Önü



19.30 Bozok Buluşma Şöleni

Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu



Kayseri Gündem





