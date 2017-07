Bakan Özhaseki: İmam hatipli olsalardı FETÖ’ye kanmazlardı

KİMDER tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Piknik programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki yıllarda imam hatiplilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, “İzleyenler şunu söylemesinler; ‘İmam hatipleri çok önemsiyorlar, durmadan imam hatip diyorlar, bizim ortaokulda, lisede okuyan çocuklarımızın niye dışlıyorlar’ demesinler. Ortaokullar da liseler de bizim, fen liseleri ve Anadolu liselerinde okuyan yavrular da bizim. Ama bizler imam hatipte okuyan gençler olarak zamanında çektiğimiz çileler, yaşadığımız acılar bizi daha sıkı tutuyor. İnşallah bir daha da yaşanmasın, bu ülke bir daha böyle kötülükler görmesin diye de belli günlerde bir araya gelip dertleşiyor, sohbet ediyoruz” dedi.



“FETÖ’nün yaptıkları hiçbir ilahi kitapta yok”

FETÖ’nün yaptıklarının hiçbir ilahi kitapta yazmadığının altını çizen Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Namazı kılmayın’ dedikleri için kılmıyorlardı birçok benim bildiklerim. ‘Denize bikini ile girin’ diye fetvaları var sizi gerici görmesinler diye. Bu sapkınlığa imam hatipli olsalar razı olurlar mıydı? ‘Namazı bırak, orucu bırak, kelime-i şehadeti söyleme, hacca gitme bildiğimiz ne kadar akile varsa hepsini reddet, inkar et öyle gözükme’. Bunu niçin yapıyorsunuz? Güya İslam için yapıyorlar. Emin olun bunlar imam hatipli olsalardı bu kötülüklerin hiçbirine razı olmazlardı. İmtihanlardan soru çalmak, fakir fukaranın hakkını yemek, devlete geçecek olan yavrularımızın hakkını yemek kitabın neresinde yazıyor? Adamı yattığı yerde dikizlemek, bantlar uydurmak, çoğu da uydurulmuş banttır. Sonra da piyasaya vererek insanı rezil etmek bu İslam’da yok da hangi dinde var? Yaptıkları rezillikler hiçbir kitapta bana göre yoktur. İlahi kitapların hiç birisinde yoktur. Temel bilgi bilmeyen küçücük çocukları Sızıntı Dergisiyle başlatıp o Adanmış Ruhlar kitabı ile şizofren yapıya hizmet etmeyi fedakarlık olarak gören bir duruma getirdiğinizde işte o aklınıza gelecek olan bütün kötülükleri bu yavrular yapacak hale geldi. En zeki çocuklarımızı seçtiler. En saf zenginlerimizin paralarını yoldular, onlar uğruna harcattılar ona içimiz yanıyor. Ama bu tehlikeyi atlattık çok şükür. Milet bunların gerçek yüzünü gördü. Zaten elebaşları ileri gelenleri bu işi tezgahlayanları ya hapishanedeler ya da yurtdışına kaçıp gittiler. Allah akıllarını başlarına getirsin. Böyle bir tehlike atlatıldı.”



“Paranoyak bir hayat yaşadılar”

Programda katılımcılara seslenen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in FETÖ ile ilgili yayınladığı rapora değinerek şunları söyledi:

“Şizofren ve her an takip edilme endişesiyle paranoyak bir hayat yaşadılar. O mahri hizmette beklenen gün için. Rabbimiz ‘namaz kıl’ diyordu, kılmadılar beklenen gün için. Rabbimiz ‘oruç tut’ diyordu, tutmadılar beklenen gün için. Rabbimiz ‘içki içme’ diye emir ediyordu, içtiler beklenen gün için. ‘Tesettüre gir’ diyordu, onlar başka şeyler yaptılar. Bütün insanımızın üstüne kurşun olup, bomba olup yağdılar. Bu raporun detaylıca hem gerek televizyonlarımızda ve hem de okullarımızda bir kez daha tekrar edilmesi lazımdır. Nasıl bir mizaçla karşılaştığımızı nasıl böyle bir yapıyla karşılaştığımızı, hem hoşgörünün hem gaddarlığın bir arada olabileceğini, hem şefkatin hem zalimliğin bir şahısta olabileceğini hem sigara içmeyen ama aynı zamanda içki içen bir yapının olabileceğini özellikle imam hatiplerde ve özel okullarda burada bulunan birçok hocalarımızın oldukları yerlerde bunları mutlaka gençlerimize, öğrencilerimize, geleceğimize bunların mutlaka öğretmesi gerekiyor. İkinci defa aynı yılan tarafından ısırılmamak için.”





Ümmettin buluşması

KİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahan düzenlenen programa katılanlara teşekkürlerini ileterek, “Bu buluşma ümmetin buluşmasıdır. Artık imam hatiplerin açılması, kapanması gibi meseleler bitmiştir. İmam hatip liseleri epeyce bir sayıya ulaşmıştır. Nitelik itibariyle de imam hatip lisesindeki mesleki derslerin yanında fen lisesi ve sosyal bilgiler lisesini ve doğrudan üniversiteye girme imkanını Rabbim bizlere bağışlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.





“İmam hatiplerin diğer okullara oranı yüzde 12”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise imam hatip okullarında kaliteye önem verdiklerini ifade ederek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imam hatip okullarımızın gelişmesi için gerek bakanlığımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımızla işbirliği içerisinde belli bir kaliteye geldiğimizi duyurmak isterim. İmam hatiplerde kalitenin önemli olduğu hepimizce malumdur. Bundan dolayı öncelikle kaliteye önem veriyor, proje okullarımızı açmaya devam ediyoruz. Ayrıca müsait olan yerlerimizde kız ve erkek imam hatip liselerimizi ayrı ayrı açmaya gayret gösteriyoruz. Bir kısmını aştık, Allah kısmet ederse ileriki dönemlerde uygun olan yerlerde liselerimizi böylece devam ettireceğiz. İmam hatip ortaokullarında ise sayısal veriye önem veriyoruz, inşallah bu sayısal verilerde de yükseleceğiz. Şuanda Kayserimizde imam hatiplerin diğer okullara oranı yüzde 12 civarında. Biz de en yukarıya çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağımızı söylüyor, kutlu davamızın ilerleyebilmesi için hep birlikte gayret göstereceğimizi söylüyorum” diye konuştu. İl Müftüsü Şahin Güven de, “İmam hatipli olmak bu ülkenin milli ve manevi duygularına yatırım yapmak demektir. İmam hatip sevdalısı olmak bu ülkenin geçmişinde olduğu gibi geleceğinde de bu ülkenin manevi imarına sahip çıkmak demektir. İmam hatipler bu ülkenin manevi anlamda sigortası ve aynı zamanda geleceğidirler” ifadelerini kullandı.

