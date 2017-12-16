Bakan Özhaseki yine Kayseri’de

Bugün ve yarın kentimizde olacak olan Bakan Özhaseki’nin katılacağı programlar şu şekilde:

16 ARALIK CUMARTESİ

12.00 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Pınarbaşı-Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği ile yardımcı tesisleri açılışı

15.00 Talas Medine-Sami Elmacıoğlu Camii açılışı

Diğer programları

Bakan Özhaseki ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hürriyet Gazetesi yazarları ile akşam yemeğinde buluştuktan sonra bir düğün merasimine katılacak.

Pazar günü yine Hürriyet gazetesi yazarlarıyla Erciyes Tekir Yaylası’nda buluşacak olan Özhaseki öğle yemeğinden sonra şehrimizden ayrılacak.

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