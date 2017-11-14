Bakan Özhaseki’den Başkan Akay’a teşekkür

“Yükümüz Kardeşlik” yardım kampanyasında emeği geçen, başta Valilik olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına, Milletvekillerine, İl Müftülüğü’ne ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; “Rabbim, etrafımızdaki coğrafyanın insanlarının kurtuluşunu bizlere nasip etsin. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayserinin medarı iftiharı bir arkadaşımızdır. Şeker Fabrikasını da zarardan alıp buralara getiren bir kardeşimizdir” dedi.

Kurum Haberi

