Bakan Yardımcısı Güven'den Vali Günaydın'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, "Bakanımıza öncelikle hoş geldin diyorum. Ayrıca hayırlı olsun, kendileri de yeni göreve başladı. Daha önce Kayseri’de görev yapması münasebetiyle kendisini Kayserili olarak kabul ediyoruz. İlimizle ilgili bütün konularda bize yardım ve destek olacağını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Güven de, 28 yıl boyunca Kayseri'de hizmet ettiğini, özellikle sağlık alanında kentin tüm ihtiyaçları konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek; "28 yıl Kayseri’de hizmet edince bir ayağımız mutlaka burada oluyor. Kendimizi Kayserili olarak görüyoruz. Kayseri’nin de gelişimi ve özellikle sağlık alanındaki ihtiyaçları konusunda mutlaka elimizden geleni yapacağız. Bütün eşimiz, dostumuz, arkadaşımız burada. 28 yıl emek verdiğimiz üniversite burada. O yüzden elimizi ve ayağımızı Kayseri’den çekmek olmaz. Zaman zaman böyle ziyaretlerimiz olacak. Gıyaben biliyoruz, çok değerli ve başarılı bir valimiz. Kayseri için çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kayseri’de genellikle bir huzur ortamı olur. Bunun devam edeceğinden zaten eminiz. biz de gerek valiliğin, gerek belediyenin, gerekse diğer kurumların herhangi bir ihtiyacı olduğunda mutlaka yanlarında yer alacağız" diye konuştu.

