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Bakan Yardımcısı GÜVEN, NNYÜ’YÜ  ZİYARET ETTİ  

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni (NNYÜ) ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Güven’e Üniversitede yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Bakan Yardımcısı GÜVEN, NNYÜ’YÜ  ZİYARET ETTİ  

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü görevinden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Muhammet Güven, NNYÜ ziyaretinde Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney tarafından karşılandı.
 
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Üniversiteye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney’de Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’i Üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
 
NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’e plaket takdim etti.
 
 
 
 
Haber: Gülcan Deniz
 
 
 

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