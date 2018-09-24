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Bakan Yardımcısı Güven’den Vali Kamçı’ya Ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Güven’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Kamçı, “Sayın Güven’in Bakan Yardımcısı olması bizi sevindiriyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Güven’den Vali Kamçı’ya Ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’i Valilik girişinde karşıladı.
Bakan Yardımcı Güven’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Kamçı, “Erciyes Üniversitesi Rektörü iken beraber çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Güven’in Bakan Yardımcısı olması bizi sevindiriyor” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ise göstermiş olduğu misafirperverlik ve nazik karşılamadan dolayı Vali Süleyman Kamçı’ya teşekkür etti.
Ziyarette Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli de hazır bulundu.
 
 
   
 

Haber: Remzi Yıldırım
 

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