Bakan Yıldız Nikah Şahitliği Yaptı

Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 tesisin açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un şahitliğini yaptığı çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki kıydı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan her semte pazaryeri ve sosyal tesis yaptıklarını ve bugün Osmanlı mahallesinde 3 yatırım açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osmanlı Mahallesi Kapalı Semt Pazaryeri, Düğün Salonu ile 200 araçlık otopark ve Çevre düzenleme çalışmasının açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya , İsmail Tamer ve Yaşar Karayel, Kayseri Valisi Vekili Erdoğan Aygenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Hacılar belediye Başkanı Ahmet Erdem, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Kesob Başkanı Mustafa Alan, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

İlçe sınırları içerisinde Melikgazilileri ilgilendiren ve kamu tesis ile ortak kullanım alanlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Osmanlı mahallesin de hem semt pazaryeri hem de bu bina ile bitişik olarak düğün salonu inşa ettik. Düğün salonu bölge halkı için çok önemli idi. Çünkü nişan, düğün gibi sosyal toplantılar için şehir merkezine geliyorlardı. Şimdi ise Osmanlı, Selçuklu ve Danışmentgazi Mahallelerine dolayı ise 70 bin nüfuslu bir yerleşim alanına hizmet verecektir. Pazaryeri ise üstü kapalı olup çok amaçlıdır. Çünkü Melikgazi pazaryerleri çok amaçlıdır. Haftanın bir günü semt Pazar yeridir. Diğer günler kapalı basketbol sahası, üstü kapalı otopark, kurban kesim yeri gibi ihtiyaçları da gidermektedir. Bu iki tesisin çevresinde ise 200 araçlık açık alan otopark ile bahçe düzenlemesi yapıldı. Kısacası üç ayrı yatırım halkın hizmetine sunulmaktadır İlçe sınırları içerisinde halkın sorununu çözmek ve huzurlu bir yaşamı için belediye olarak görev başındayız. Hizmet sunumunda sorunu ve talebi bir başka kurum ve kuruluşa havale etmeyiz. Yasal görevlerimiz arasında ise yerine getiririz. Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesi Kapalı semt pazaryerinin 2 bin 580 m2 olduğunu ve betonarme ile çelik konstrüksiyon yapım sistemi ile inşa ayrıca düğün salonunun 240 kişilik olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Türkiye’nin büyüdüğünü ve geliştiğini ancak Kayseri’nin daha çok büyüdüğünü ve geliştiğini, çalışmalarının örnek alındığını ve Kayseri Modeli kavramı ile belediye çalışmaların adeta ders konusu olduğunu ifade ederek “ Belediye çalışmaların temelinde dayanışma ve işbirliği vardır. Önemli olan hizmetin yapılmasıdır. Kimin yaptığı değildir. Tıpkı burada olduğunu gibi burada DSİ, Büyükşehir, Kaski, Telekom, TEK, Kayserigaz gibi birçok kurum beraber bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Melikgazi belediyesine bu çalışmadan dolayı kutluyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Taner Yıldız konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm projesi içerisinde Belediye yatırımları ile Kayseri’nin fiziki yapısı değişmiştir. Belediye yatırımları ile halkın sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel hayat standartlarının da yükseldiğini olmuştur. Eskiden yol ve kaldırım isteyen mahalleliler şimdi spor salonu, fitnes salonu, sosyal tesis ve büyük ölçekli parklar talep etmektedir. Bu gelişimin bir göstergesidir. Melikgazi belediyesi okul yapıyor, sağlık merkezleri tahsis ediyor, taşkın su kanalları inşa ediyor, Çok amaçlı kapalı semt pazaryerleri inşa ediyor. Hizmet için bunu görev olarak kabul ediyor ve halkın hizmetine sunuyor. Bundan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ediyorum”

Açılış Töreninde Kesob Başkanı Mustafa Alan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a esnaflara yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı plaket verdi.

Osmanlı, Danışmentgazi ve Selçuklu Mahalle Muhtarı da Büyükşehir belediye başkanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşşekür plaketi takdim ettiler.

Melikgazi Belediyesinin temel atma, açılış ve törenlerin vazgeçilmez ikramı olan Aşure vatandaşlara ikram edildi. Pazaryeri açılışı sonrası Düğün Salonu’nun açılışı yapıldı. Düğün Salonu açılışında Hakan ve Emel Ulaş’ın çiftin nikahları kıyıldı. Nikah şahitliğini Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un yaptığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki nikahı kıyarak çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.