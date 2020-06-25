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Bakanlardan Kayseri Çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Kayseri’ye geldi.  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da aralarında bulunduğu Kayseri protokolü tarafından karşılanan Bakanlar,  12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ve ASPİLSAN’a ziyarette bulundu.

Bakanlardan Kayseri Çıkarması
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Yapılan çalışmalarla Türkiye’nin en prestijli şehirlerin birisi haline gelen Kayseri’de ziyaretçi trafiği hız kesmeden sürüyor. Bir dizi programlara katılmak için Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Güler ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu havaalanında karşılayan Başkan Büyükkılıç, heyet ile birlikte 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na geçti.

Başkan Büyükkılıç, burada Kayseri’nin önemli projeleriyle ilgili Bakanlara sunum yaptı. Sunumun ardından, Türkiye’nin üretim ortağı olduğu “yeni nesil stratejik nakliye uçağı” A400M’lerin hafif ve ağır bakımlarının yanı sıra “retrofit” adı verilen versiyon yükseltme işleminin yapılma işlemleri yerinde incelendi. Ardından şehrimizde önemli faaliyetler gösteren ASPİLSAN’a geçilerek, giyilebilir askeri batarya, akıllı batarya, kanguru batarya depolama ve şarj kabini gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.



 

Kurumsal

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