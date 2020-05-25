Bakanlık hanlar ihalesi ile ilgili açıklama yaptı Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika Ve Tersane İşletme A.Ş tarafından A400M Fasbat Hangar yapım işine ilişkin olarak son günlerde bazı basın yayın organlarında yer verilen haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi tarafından yürütülen A400M Fasbat Hangar Yapım İşine ilişkin olarak son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan bir takım asılsız iddia ve haberler bizleri derinden üzmüştür. Zira Kayseri 12. Hava Bakım Üssü’nde inşa edilecek olan hangarların yapım işinin YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye doğrudan ve zikredilen bedelle verildiği iddiası gerçeklikten uzak olduğu gibi haber metinlerinde kullanılan ve Millî Savunma Bakanlığı ile Şirketimizi hedef alan iftira boyutundaki ifadeler de maksadını aşar niteliktedir.

Askeri Fabrika ve Tersanelerimizin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülecek projelerle milli ekonomiye ve ülke ihracatına katkıda bulunma hedefleri kapsamında 1325 sayılı Kanun ile kurulan ve yönetim hakları Millî Savunma Bakanlığına ait bir kamu şirketi olan ASFAT, esnek, dinamik ve güçlü yapısı sayesinde üstlendiği işleri “en düşük maliyet”, “en yüksek kalite” ve “en kısa zaman” prensibine uygun şekilde yürütmektedir.

Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii olmamakla birlikte uluslararası önem arz eden bahse konu projeyi gerçekleştirebilecek yetkinlikte altı firmaya teklife çağrı dokümanı göndermiştir. Projelerimizin tamamında olduğu gibi talep edilecek firmalar projenin gerçekleştirileceği şehir bazında değil ülke genelindeki tüm firmalar göz önünde bulundurularak proje büyüklüğüne göre profesyonel olarak belirlenmiş olan değerlendirme kriterleri kapsamında seçilmiştir. Teklif talep edilen altı firmadan beşi tekliflerini ASFAT’a iletmiş olup açık ara en düşük teklif YDA tarafından verilmiştir.

Bunun üzerine en avantajlı ve açık ara en düşük bedelli teklifi veren YDA ile sözleşme imzalanmıştır. ASFAT sürecin başından sonuna kadar mevzuatına uygun rekabetçi ve hızlı bir tedarik süreci yürütmüş ve ülke kaynaklarının kullanımında adil, titiz ve özenli bir analiz çalışması yaparak buna sadık kalmıştır.

ASFAT bugüne kadar Kayseri’de çok önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen mevcut hangar yapım işi de uluslararası nitelik taşıyan büyük çapta bir projedir. ASFAT, Kayseri Hava Bakım Fabrikasının “A400M Yetkili Bakım Merkezi’’ olarak sertifikalandırılması için önemli çalışmalar yürütmektedir. 10 yılı aşkın süredir Türk Silahı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçak bakım hangarı inşaatı bu proje ile 2021 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanacaktır. Öncelikle millî ihtiyaçlarımız için kullanılacak bahse konu hangar 2025 ve sonrasında dünyadaki diğer A400M kullanıcısı ülkelere hizmet vermek üzere inşaa edilmektedir.

Yani Kayseri Hava Bakım Fabrikamızın uluslararası onaylı havacılık kabiliyetlerine bir yenisinin daha ekleneceği bu proje sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterinde bulunan A400M uçaklarının retrofit ve bakım onarım faaliyetlerini değil aynı zamanda diğer ülkelere ait uçakların hem retrofit ve hem de depo seviyesi bakım onarım faaliyetlerini bu fabrikamızda gerçekleştirmek için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu projenin Kayseri’nin savunma sanayimize olan katkısını ortaya çıkaracağına, istihdama, ihracata ve üretim gücüne ciddi katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Benzer şekilde Kayseri’de 2.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde de kritik önemi haiz projeler milli firmalarımızın desteğiyle yürütülmektedir.

Temel hedeflerinden biri savunma sanayi ihracatının artırılması olan, bu çerçevede ülkemizin en büyük ihracat projesi dahil çok sayıda projeyi başarıyla yürüten ASFAT, savunma sanayi sektöründe üstlendiği önemli rolün farkındalığı ile yürütmekte olduğu projelerde devletin ve milletin menfaatlerini her zaman ilk sırada tutmaktadır. Millî Savunma Bakanlığımızın da destekleri ile diğer şehirlerimizde olduğu gibi Kayseri’de de yatırımlarımız artarak devam edecektir. Haberlerin asıl hedefinin ülkemizin savunma sanayii ile şehirlerimize sağlanan bu büyük faydalar olduğunu değerlendiriyoruz.

Basında çıkan ve gerçeklik boyutu hiçbir şekilde araştırılmadan yayınlanan haberler tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirme ve projeye zarar verme maksadı taşımaktadır. Ancak bu haberler yalnızca ülkesinin çıkarları için hizmet veren Şirketimizi üstlendiği projeleri aynı bilinç ve başarı ile sürdürmekten alıkoymayacaktır. Nitekim haberlere konu olan A400M Fasbat hangar inşaatı da ülkemizde mevcut pandemiye rağmen ciddi bir emek sarf edilerek hiçbir aksaklık olmadan takvimine uygun şekilde başarıyla yürütülmektedir.

Şirketimizin ve Millî Savunma Bakanlığı’nın samimi gayretleri ile itibarını hedef alan her türlü iftira, hakaret ve mesnetsiz ithamlara karşı yasal yollara başvurma haklarımız saklı tutulmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.”



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