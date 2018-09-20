Baki Ersoy, ERÜ Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi'nin gerek eğitim kalitesi, gerek bilimsel araştırmalar ve gerekse uluslararası sıralamalardaki yeri bakımından Türkiye'nin önde gelen üniversiteler arasında olmasının, Kayseri'nin bir vekili olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.



MHP Milletvekili Ersoy, Erciyes Üniversitesi'nin daha da ileri gitmesi için Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise MHP Milletvekili Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, üniversitelerin gelişiminde Kayseri Milletvekillerinin önemli rolü bulunduğunu belirtti.



Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Çalış, MHP Milletvekili Ersoy'a üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.





Haber: Fatih Bar