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“Balıklar Suya, Adımlar Doğaya”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Spor A.Ş. sadece spor etkinlikleriyle değil sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Doğa yürüyüşü sonrası kan bağışı, down sendromlu çocuklarla doğa kampı, doğa yürüyüşünün ardından Huzurevi ziyareti, bisiklet gezisine katılanların kitap bağışı gibi etkinlikler yapan Spor A.Ş. bu kez sudaki hayata destek veriyor. 

“Balıklar Suya, Adımlar Doğaya”

Kitle sporlarına ağırlık veren ve sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Spor A.Ş. “Doğasında Hareket Var” sloganıyla doğa yürüyüşlerine devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sonbaharın ilk yürüyüşünde binlerce katılımcısıyla birlikte doğayla buluşacak. 21 Ekim Pazar günü saat 08.00’de “Balıklar Suya, Adımlar Doğaya” sloganıyla yola çıkacak olan doğa severler, DSİ'nin de katkılarıyla birlikte 120 bin yavru balığı Sarımsaklı Barajı’na bırakacaklar. Bu anlamlı etkinliğe katılmak isteyen spor severler www.sporaskayseri.com adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler. 

 
 
 

İHA

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