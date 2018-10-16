“Balıklar Suya, Adımlar Doğaya” Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Spor A.Ş. sadece spor etkinlikleriyle değil sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Doğa yürüyüşü sonrası kan bağışı, down sendromlu çocuklarla doğa kampı, doğa yürüyüşünün ardından Huzurevi ziyareti, bisiklet gezisine katılanların kitap bağışı gibi etkinlikler yapan Spor A.Ş. bu kez sudaki hayata destek veriyor.

16 Ekim 2018 Salı 13:28