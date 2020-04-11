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Banklar güvercinlere kaldı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Kayseri’de vatandaşların dinlenme alanlarından biri olan banklar, sokakta kimse kalmayınca güvercinlere kaldı.

Banklar güvercinlere kaldı
Sokağa çıkma yasağından önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik hastalıkları olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.



Kendi sağlıkları için yapılan ve virüsün etkileme olasılığı en yüksek kesimlerden biri olan 65 yaş ve üzeri kimi vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen park ve bahçelerde, banklarda görüntülenmişti. Hatta uygulamanın etkili olması için de Türkiye’de bazı şehirlerde banklar geçici olarak sökülmüştü. Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağının olmasıyla birlikte sokaklara hiçbir vatandaş zorunlulukları dışında çıkamıyor. Böylece park, sokak ve caddeler gibi banklar da boş kalmış oldu.



Banklar 65 yaş ve üzeri riskli grup olan yaşlı vatandaşlarımızın da uğrak noktalarından biriyken şimdilerdeyse güvercinlere kaldı. O güvercinlerin banklarda sıralandığı o anlar objektifimize takıldı.
 

Özel Haber: Ekrem Nazlı

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