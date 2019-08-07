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Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Türkiye’nin ilk yerli pil üretimini yapan ve yapacağı yeni yatırımlarla Li-İyon pil üretimine geçecek olan ASPİLSAN’a ziyarette bulundu.

Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret

Ziyarette, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy şirketin faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Fabrikanın gezilmesinin ardından Genel Müdür Barış Yeniçeri, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından il ekonomisi ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ardından ajans personeli ile tanışma ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında istişare toplantısı yapıldı.



Yeniçeri burada yaptığı konuşmada, Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı itibariyle daha dinamik, daha efektif, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için öncü kurumlar olmasını beklediklerini, ajans personelinin ise her alanda bilgi ve fikir üreterek üzerindeki sorumlulukların hakkını vermesini beklediklerini belirtti.
 

İHA

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