Başhekim Çelik görevini teslim aldı 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Doç. Dr. İbrahim Özcan, Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, Başhekim Yrd. Uzm. Dr. İlkay Güler ve Başhekim Yrd. Dr. İsmail Yüksek katıldı.



İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “İbrahim hocamıza bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İbrahim beyin çalışmaları sayesinde belli bir noktaya gelen Eğitim Araştırma Hastanemizin çıtasını daha da yukarılara taşıması için İlhami beye bayrağı teslim ediyoruz. Yükseliş trendini devam ettireceğine inancımız tamdır” dedi.



Görevi devir alan Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik ise konuşmasında, "İbrahim hocamın beş yılı aşkın süredir yapmış olduğu çalışmalarından, katkılardan ve özverili çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sürekli herkese yardımcı olarak işlerini düzenli bir şekilde ve disiplin içerisinde işlerini yürütmeye çalıştı. Biz de kendilerinin bıraktığı yerden aynı şekilde devam etmeye çalışacağız şükranlarımı sunuyor çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Görevi devreden Doç Dr. İbrahim Özcan da , “İlhami hocamıza bayrağı teslim ettik. Sonuçta bunlar Devlet görevi, devlet görevinde devamlılık esastır. Şimdiye kadar bana çalışma imkanı veren herkese ve hastanedeki çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bayrağı daha yukarılara taşıması adına bizde elimizden gelen her türlü desteği kendisine vereceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürü Benli görevi devreden Doç. Dr. İbrahim Özcan’a plaket takdiminde bulundu.

İHA

