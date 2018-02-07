Başhekim Özcan’ın ayrılışı üzdü

Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaklaşık 5 yıl önce göreve başlayan Doç. Dr. İbrahim Özcan’ın ayrılışından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

“Bu memlekette işini en güzel yapan yöneticilerden bir tanesi ki, yeni hastaneye geçiş sürecinde hastaneyi Türkiye’de her konuda birinci yapmış bir idealist yöneticinin, devletini, milletini seven, bir kağıt parçasını dahi hastanede heder etmeyip devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda çalışan birinin harcanması olur sözleşmesinin yenilenmemesi... Bu bir davadır hak yolunda ve hak yolunda olanın harcanmasına susan dilsiz şeytan olmamalıyız kanaatindeyim. Lütfen böylesi vatanperver insanların yanında olalım.”

Bir başka vatandaş ise “Bir başarı hikayesi” başlığıyla bahsettiği mesajında “Yaklaşık 5 yıl önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Doç. Dr. İbrahim Özcan ve ekibi sıra dışı başarılara imza atarak Türkiye’nin en büyük 100 hastanesi arasında sürekli ve sıklıkla birincilik performansı yakalamıştır. Sağlıkta dönüşüm programının en başarılı örneği olan Devlet Hastanesinden, Eğitim ve Araştırma Hastanesi formatına dönüştürerek, Türkiye’nin sayılı hastaneleri arasında kendisine birinci sıralarda yer bulacak hale gelmiştir. Ülkemizin yurt içinde ve dışında pek çok sorunla boğuştuğu şu günlerde yerelde ehliyet ve liyakatını ispat etmiş çalışkan kişilerin siyaset ve bürokrasinin anlamsız çarkları arasında heder edilmesine gönlümüz razı değil.” ifadelerine yer verdi.

İlkay Güler vekalet ediyor

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan’ın görev süresi 694 sayılı KHK ile 25 Ocak 2018’de sona ermişti. Sözleşmesi biten Özcan’ın yerine vekaleten Başhekim Yardımcısı Dr. İlkay Güler görevlendirildi.

Özcan’ın önümüzdeki günlerde Bakanlığın yapacağı atama ile yeniden görevi başına dönmesi bekleniyor.

Haber: Tunahan Kaya





