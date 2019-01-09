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“Basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”

Vali Günaydın, "Üstlendikleri görevleri, her koşulda başarıyla sürdürmeye çalışan, bilginin doğru ve hızlı iletilmesinde, güvenli ve objektif olmasında ve ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde de önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde çalışmaları toplum nezdinde takdirle karşılanmaktadır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu doğrultuda, kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından ve vatandaşlarımızın sesi olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.

Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."
 

İHA

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