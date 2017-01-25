"Başkalarına verdiğimiz kadar zenginiz" Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen Aile Eğitim Seminerleri devam ediyor. Seminere katılan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Batılılar başkalarından çaldıkları kadar, biz ise başkalarına verdiğimiz kadar zenginiz" diye konuştu.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Aile Eğitim Semineri Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. "Çocuk, Aile, Savaş" konulu seminere Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak katıldı. Konuşmasında Suriye'de, Filistin'de yaşananları anlatan ve Türkiye'nin yaptığı yardımlara dikkat çekerek Suriyeliler için 7 milyar TL harcandığını ifade eden Dilipak, "Allah'ın rızasını gözeterek ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek hiçbir sorumluluğunu taşınmadığımız insanlara iyilikte bulunursak Allah bunu 100 katıyla geri verecektir. Batılılar başkalarından çaldıkları kadar, biz ise başkalarına verdiğimiz kadar zenginiz" dedi.

Batıda intihardan ölen sayısının doğuda terörden ölen sayısından daha fazla olduğunu ifade eden ve batıda çocukları tarafından terk edilen yaşlılar topluluğu olduğunu dile getiren Dilipak, dünyada milyarlarca insan cehennem ateşine koştuğunu söyledi.

Seminer sonrası Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Akif Yavuz, Abdurrahman Dilipak'a teşekkür ederek çiçek verdi.