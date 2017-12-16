Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan adayı Efe’den MHP’ye ziyaret

Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Mehmet Efe ve beraberindekiler MHP İl Başkanı Baki Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Başkan adayı Efe’den MHP’ye ziyaret
 “Tamir ve tadilatın dışına çıkacağız”
Hem Kayseri halkı hem de sanayi esnafı için hayata geçirmek istediği yeni projelerinin olduğunu belirten Mehmet Efe, “Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Şimdiden elektrikli otomobiller konuşulmaya başlandı. Bu otomobiller 2030 yılında Avrupa’da tamamen devreye girecek. Bizde bunun alt yapısını şimdiden yapmak ve 2020-2023 yıllarında çıkacak yerli otomobilin yan sanayisinin bir kısmını da Kayseri’ye kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz tamir ve tadilatın dışında kendimize yeni bir ufuk belirleyerek Kayseri sanayimiz için imalat yapmayı düşünüyoruz. Devletimizden de yedek parça üretimi konusunda destek isteyeceğiz. Kayseri için çok güzel projelerimiz var hayata geçirirsek hem Kayseri kazanacak hem sanayicimiz kazanacak.” şeklinde konuştu.
“İyi olan ne varsa onun yanındaydık
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ve heyete teşekkür eden Başkan Baki Ersoy, MHP’nin, tolumun her kesiminin içinde olmaya çalışan bir parti olduğuna değinerek şunları söyledi;
“MHP olarak her zaman toplumda iyi olan ne varsa onun yanındaydık. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kim varsa ona kucak açtık. Bu vatan sadece bir siyasi partinin ya da bir grubun değil hepimizindir. Bu topraklar üzerinde de kim iyi bir şey yapmayı düşünüyorsa, Allah onun kalbine göre versin. Seçimler de kazanmakta var kaybetmekte var. Bunlar demokratik yarışlar biz yıllardır bu yarışların içerisindeydik. MHP teşkilatını dikkate alarak bizlerin yanında bulunup ziyarete geldiğiniz için bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman açıktır. ”
 
Haber: Tuba Köksal- Osman Gazi Gün
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.