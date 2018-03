Başkan adayı Efe’den MHP’ye ziyaret

“Tamir ve tadilatın dışına çıkacağız”

Hem Kayseri halkı hem de sanayi esnafı için hayata geçirmek istediği yeni projelerinin olduğunu belirten Mehmet Efe, “Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Şimdiden elektrikli otomobiller konuşulmaya başlandı. Bu otomobiller 2030 yılında Avrupa’da tamamen devreye girecek. Bizde bunun alt yapısını şimdiden yapmak ve 2020-2023 yıllarında çıkacak yerli otomobilin yan sanayisinin bir kısmını da Kayseri’ye kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz tamir ve tadilatın dışında kendimize yeni bir ufuk belirleyerek Kayseri sanayimiz için imalat yapmayı düşünüyoruz. Devletimizden de yedek parça üretimi konusunda destek isteyeceğiz. Kayseri için çok güzel projelerimiz var hayata geçirirsek hem Kayseri kazanacak hem sanayicimiz kazanacak.” şeklinde konuştu.

“İyi olan ne varsa onun yanındaydık”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ve heyete teşekkür eden Başkan Baki Ersoy, MHP’nin, tolumun her kesiminin içinde olmaya çalışan bir parti olduğuna değinerek şunları söyledi;

“MHP olarak her zaman toplumda iyi olan ne varsa onun yanındaydık. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kim varsa ona kucak açtık. Bu vatan sadece bir siyasi partinin ya da bir grubun değil hepimizindir. Bu topraklar üzerinde de kim iyi bir şey yapmayı düşünüyorsa, Allah onun kalbine göre versin. Seçimler de kazanmakta var kaybetmekte var. Bunlar demokratik yarışlar biz yıllardır bu yarışların içerisindeydik. MHP teşkilatını dikkate alarak bizlerin yanında bulunup ziyarete geldiğiniz için bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman açıktır. ”



Haber: Tuba Köksal- Osman Gazi Gün