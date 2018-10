Başkan Akay; ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Kariyer Günlerinde

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Tarım Hayvancılık Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Kariyer Gününde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında Ziraat Mühendisliğinin önemi, Şeker Pancarı Tarımı ve Türkiye’de Şeker Sektörü” konulu bir konferans verdi.



ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen 2018-2019 eğitim yılının ilk “Kariyer Günü” etkinliğine Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Işık, Doç. İsmail Ülger, Bölüm Başkanları ve Akademik kadro ile birlikte Seyrani Ziraat Fakültesinden 300’den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. Konferansta Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Bölge Müdürleri de hazır bulundular.



Konferans sonrasında Başkan Akay’a Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış adına, Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından plaket takdim edildi. Ziraat Fakültesi Öğrencileride Başkan Akay’a Erciyes Üniversitesi Tarım Hayvancılık Kulübü adına Kulüp Başkanı Yusuf Can Aşık tarafından plaket takdim ettiler.



Kariyer günüde konuşan Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan; Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye’de İlk 8 Üniversite Arasında yer alan Erciyes Üniversitesine bağlı Seyrani Ziraat Fakültesinin de aynı zamanda Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.



Dekan Arslan; Kariyer günlerinin amacının Kamu ve Özel sektörden üst düzey yöneticileri davet edip öğrencilerimizle buluşmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Sanayi sektörü kadar Kayseri Tarım ve Hayvancılık açısından da büyük bir potansiyeline sahiptir. Bunun en güzel örneği de Kayseri Şeker Fabrikasıdır. Biz Kayseri Şeker ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Bölgemiz ve Ülke genelinde rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Ziraat Fakültemizin öğrencileri de bu çalışmalarda görev alabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimiz bilmeli ki, daha çok çalışarak, ter dökerek, emeğinin karşılığını alarak iş bulma konusunda bir çok Mühendislik dalına nazaran Ziraat Mühendisliğinin daha büyük öneme sahip” dedi.



Seyrani Ziraat Fakültesi 2018-2019 Eğitim yılı kariyer günlerinin ilk konuğu olan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Seyrani Ziraat Fakültesinin Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında birinci konumda bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirterek Seyrani Ziraat Fakültesi bizim Kayseri Şeker olarak işbirliği yaptığımız önemli bilim kuruluşlarından bir tanesidir. Sadece bu yıl Seyrani Ziraat Fakültesinden mezun 20 Mühendisimizi bünyemize katarak, Kayseri Şeker olarak bünyesinde 126 Ziraat Mühendisi istihdam etmek suretiyle bir rekora daha imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.



Akay; “Biz Kayseri Şeker olarak çiftçi kuruluşuyuz. Bizler çiftçinin işini yapan kuruluşun çalışanları olarak, çiftçiye hizmet ediyoruz. Aynı zamanda şirketimizin dolaylı olarak sahibi de çiftçi olduğu için çiftçi, bizim patronumuzdur ve bizler patronumuza hizmet ediyoruz. Patronlarımıza layığı ile hizmet etmek, yönlendirmek ve yönetmek durumundayız. Çiftçilerimiz eski usullerle çiftçiliği sürdürürse işimizde başarılı olamayız. Başarılı olmak için de Ziraat Mühendislerimizle birlikte masa başında oturmak yerine, bizzat çiftçinin durumunu en iyi şekilde yerinde anlamak ve destek olmak için tarlaya gitmemiz gerekir. Bizim Bölge Müdürlerimiz dahil tüm ziraat mühendislerimiz çiftçinin tarlasını, ürününü, çiftçiden iyi bilirler. İşte Kayseri Şeker bu gün sektörde başarılı ise bu uygulamaların etkisiyle başarılıdır. Kayseri şeker olarak bizim Ziraat Mühendisi sayımız her geçen gür artıyor ve artmaya devam edecektir. Ben 2011 yılında Kayseri Şeker’e geldiğimizde şöyle bir iddia ortaya koymuştum. Kayseri Şeker batmış bir şirket ama gün gelecek Kayseri’de Üniversite mezunları çalışmak istedikleri takdirde öncelikli olarak Kayseri şeker Fabrikasını tercih edecekler demiştim. Bu gün bunu çok şükür ki başardık. Bu sadece Ziraat Fakültesi için değil, bütün mühendislik ve diğer dallardan mezun olan öğrencilerimiz için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay Konferansında ayrıca, Şeker Pancarı tarımının ülke ekonomisindeki yeri,istihdama katkıları ile Şeker Sektörünün son geldiği aşama ve sektörün gelişerek devam etmesi için Kayseri Şeker’in rol model uygulamalarına da değindi.

Akay, Akademik kadro ve Öğrenciler tarafından yöneltilen soruları da cevaplandırdı.