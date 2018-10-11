Başkan Akay, ‘Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı’ Toplantısında

Programın açılışında konuşanTGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, programın düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek bu çalışmanın dünyadaki 1 milyar açın doyurulmasına yetmeyecek olmasına rağmen ciddi bir adım olduğunu ifade etti.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Yaşanur Kayıkcı, çalışmanın amacının paydaşları bir araya getirerek, sıfır gıda atığı konusunda fikirlerini paylaşmalarını sağlayacak bir platform oluşturmak olduğunu, oluşan gıda atıklarının dünyanın kaybına neden olması yanında çevreye de zarar verdiğini ve her gün üretilen gıdaların üçte birinin atıldığını, bu kayıpların yüzde63’ünün tarladan sofraya olan süreçte, yüzde37’sinin ise tüketici ayağında ortaya çıktığını söyledi.



Türkiye Gıda ve içecek sanayi dernekleri tarafından düzenlenen ‘Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı’ toplantısında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, gerek şeker pancarı tarımında ve gerekse pancarın işlenerek üretilmesi aşamasında maliyetlerin yüksekliği, enerji, tohum, gübre, mazot karşısında şeker fiyatlarının düşüklüğü, şeker pancarı çiftçisinin devlet tarafından sübvanse edilmemesi, NBŞ tehdidi ve sancılı bir özelleştirme sürecinden dolayı pancar ekicilerinin azalmakta ve ekim alanlarının daralmakta olduğu konularına değindi.

Konuşmasında, şeker pancarı katma değeri yüksek, yan ürünleri değerli bir endüstri bitkisi olduğunu ve şeker pancarının ‘stratejik bitki’ sınıfına alınarak devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Akay, “Ülke genelinde 2017/2018 kampanya döneminde 3,4 milyon dekar olan pancar ekim alanının 2018/2019 kampanya döneminde yaklaşık yüzde 15 azalarak 2,9 milyon dekara düştüğüne dikkat çekerek Son dönemde dövizdeki artışların enerji, mazot, gübre ve tohum fiyatlarında artışa sebep olduğundan önümüzdeki yıl bu daralmanın devam edeceğinin öngörülmektedir” dedi.

Kayseri Şeker’in genişleme yolundaki stratejisini ‘gıda katkı maddeleri2 sektöründen yana kullandığını kaydeden Akay, ithal ikamesi ortaya çıkarmak ve ihracat yapan bir şirket olmak amacı ile bu sektöre girilmeye karar verdiklerini sözlerine ekledi.



Programa Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası ziraat koordinatörü Oğuzhan Ulu, İşletme koordinatörü Burak Karaaslan, Çevre Yönetim Şefi Şafak Çınar, Boğazlıyan Şeker Fabrikası çevre yönetim Şefi Hamza Yılmaz da iştirak ederek programa katılan akademisyenler, kamu ve özel sektörün temsilcileri ile sıfır atık konusunda çeşitli görüşmelerde bulundular.

