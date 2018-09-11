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Başkan Akay’dan Muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Muharrem ayı ve hicri yıl başı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Başkan Akay’dan Muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay mesajında şu ifadelere yer verdi: 
"İslam aleminin, Türk Milletinin, çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve Büyük Kayseri Şeker ailesinin hicri yılını tebrik ediyorum. Hicri Yılın ve Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Muharrem ayının ve yeni yılın yeryüzünün sekinetine, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını diliyorum." 
 

İHA

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