Başkan Akay’dan Yaz Spor Okulları kapanışında spor salonu müjdesi

Yaz spor okullarını, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay , Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker Spor Kulüp Başkanı ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Fabrikası birim müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı. Tören esnasında Kayseri Şeker Spor Kulüp yöneticileri de hazır bulundular.

Kayseri şeker yaz spor okulları kapanış etkinlikleri öğrenci guruplarının sportif etkinlikleri ile adeta şenliğe dönüştü. Ailelerin de büyük bir coşku ve heyecanla izlediği etkinliklerde öğrenciler tarafından kaşık ile yumurta taşıma, çuval yarışı, Köpük üzerinde penaltı atışları, ayak tenisi, yakan top, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynandı. Ayrıca 8 yıllık yaz spor okullarının bir de fotoğraf sergisi açıldı.

Yaz spor okulları kapanış töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şekerspor yaz Okulu'nun sekizincisi bugün itibariyle sona ermiş oluyor. Değerli hocalarımızın eşliğinde ümit ediyorum başarılı çalışmalar yaptınız. Tabii bu beş haftalık sürede yeni birtakım şeyler öğrenmenin yanında yeni arkadaşlıklar edindiniz inşallah bu Ömür boyu güzel bir arkadaşlık olarak devam etme imkanı sağlar.

Tabi onun yanında Kayseri şeker Fabrikası ve Kayseri Şekerspor’un sizin aklınızda önemli bir yer yer tutacağını, bundan sonraki hayatınız süresince bunu unutmayacağınızı ümit ediyorum.

Kayseri Şeker’in tesisi sizin gibi değerli gençlerimize her zaman sunulmaya hazır. Aslında biz bunu geliştirmek de istiyoruz buradan velilerimizin de bilgisi olsun diye ifade ediyorum. Yönetim kurulumuz burada kapalı Spor Salonu yapılmasına karar verdi.Gençlik Spor Bakanlığının Spor Toto teşkilatının da destekleriyle bu tesislerin yanında kapalı Spor Salonu yapılacak.

Tabi dış saha çalışmaların yanında kapalı Spor Salonu olması. Aynı zamanda şu anlama geliyor diğer çocuklar ve sizin özellikle. Salon Sporları konusundaki kabiliyetinizin gelişmesi konusunda size katkı sağlayacağı anlamına geliyor.

Bunlar Basketbol, Voleybol, hentbol, Güreş, Okçuluk gibi sporlar olabilir. Ve tabi bu salon sporlarının yanında bahsettiğimiz Spor dalları aynı zamanda bizim geleneksel ata sporlarımızdır. Bu spor dallarında hevesi ve kabiliyetli olan çocuklarımızın da gelişimine katkı sağlamak için böyle bir karar verildi.

Bunu kısa zaman içerisinde başlayıp bitirmek niyetindeyiz. Öyle ümit ediyorum gelecek seneki yaz okulu başlangıcında bu Spor Salonu yapılmış olur ve çalışmalarımızın bir kısmında orada yapma imkanı bulursunuz" dedi.

Kayseri şeker yaz spor okuluna katılan öğrenciler adına 2005 yaş gurubu kursiyerlerinden Umut Balbal, Şeker Spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de yaz spor okulu kapanış törenlerinde birer konuşma yaptılar. Öğrencilere sertifikalarının dağıtımı ile etkinlikler son buldu.