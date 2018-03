Başkan Aktaş’tan KHK değerlendirmesi

Taşeron işçileri için yapılan düzenlemenin KHK ile değil mecliste görüşülerek ve üzerinde çalışılarak çıkarılması gerektiğini kaydeden SP Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, “696 sayılı ve 375 sayılı KHK ile taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi düzenlenmiş ve süreç başlamıştır. Yaklaşık olarak 1.020.000 taşeron işçisini ilgilendiren bir düzenlemedir. Esasen bu düzenleme KHK ile değil mecliste görüşülerek üzerinde tartışılarak çıkarılması gerekirdi. Böyle önemli bir düzenlemede meclisin devre dışı bırakılması hiç doğru olmamıştır. Bu düzenleme her şeyden önce işten çıkarılma endişesini ortadan kaldırmakta, bununla beraber bazı sosyal haklar(52 yevmiye ve yıllık izin gibi) ve toplu sözleşmeden doğan ek ve sürekli haklar elde edilmektedir. Bunlar düzenlemenin tarafımızdan tespit edilen olumlu yanlarıdır.” dedi.Düzenlemede 1.020.000 kişinin içerisinde 54 kamu kurumunda çalışan yaklaşık 50 bin kişinin bu kapsamın dışında bırakıldığını bunun çok büyük adaletsizlik ve haksızlık olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Şeker fabrikaları, Karayolları (kısmen),BOTAŞ, ÇAYKUR, DHMİ, TMO, PTT, TCDD, TİGEM, TEDAŞ, TÜLOMSAY, TTK, TPAO, TÜRKSAT gibi önemli kurumlar. Bu kurumlar acaba Spor Toto ve Milli Piyango’dan daha mı az önemli?. Örneğin: Karayolları kapsamında Kayseri’de çevre vilayetlerle beraber 1050 civarında müracaat var. Ancak belirtilen kriterlere bakıldığında bu işçilerin yaklaşık 900 civarı kapsam dışında olduğu görünüyor. Muhtemelen geçişte ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bu kardeşlerimizin mağdur edilmemesi şarttır. Kamuda yemekhanelerde çalışanlar, sağlık sektöründe tıbbi cihaz bakım ve onarım yapan teknik elemanlar, Milli eğitimde toplum yararına program kapsamında hizmetli ve güvenlik görevlileri, Danışmanlık hizmetleri, Hastane bilgi yönetimi ve çağrı merkezi hizmetlerinde çalışanlar Belediyelerde İŞKUR destekli 6 aylık süreyle çalışanlar Erciyes kayak merkezinde çalışanlar Diyanette 5000 kişi imam ve vaiz olarak atanmış ama İŞKUR bu kişileri Toplum yararına çalışma olarak kaydettiği için kapsam dışı bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı.Yaklaşık 20-25 bin civarında mevsimlik işçilerin ve Belediyelerde ulaşımda kiralanan araçlarda çalıştırılan şoförlerin de taşeron işçi kapsamında kadroya alınması gerektiğini belirten Aktaş,“Kadroya alınacak işçiler düzenlemede tayin hakları bulunmuyor. Mecburen bulundukları yerde çalışmak zorundalar. Ama tayin hakları konusunda da düzenleme yapılması gerekmektedir. Sınavla geçişinde çok gereksiz bir prosedür olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da bir düzenleme yapılarak zaten hali hazırda çalışır vaziyette olan kişilerin sınavla falan meşgul edilmemesi gerekir. Hali hazırda kurumlarda çalışanlar istedikleri takdirde 65 yaşına kadar çalışabiliyorlar. Ancak taşeron işçilerinin böyle bir hakkı bulunmuyor. Emekliliği gelenler alınmayacak. Emekliliği yaklaşanlar emekliliği hak ettikleri andan itibaren işlerine son verilecek. Bu da bize göre bir hak ihlalidir. Bu konuda da işçilerimize 65 yaşına kadarAktaş sözlerini şöyle tamamladı;“Netice itibariyle maalesef yapılan her düzenlemede çalışma hayatında hep bir barıştan bahsediliyor ama çalışma hayatında refah seviyesi hep asgari ücret seviyesinde tutuluyor. Saadet Partisi olarak ilk seçimde iş başına geldiğimizde her yıl bütçeden faize giden 71 katrilyon paranın gitmesine engel olacağız ve bu parayı işçimize emekçilerimize vereceğiz. Böylece bugün aldıkları maaşın ve hakların en az 2 katını almasına sağlayacağız.”