Başkan Aydemir, fiyat artışları hakkında açıklama yayımladı

Başkan Altan Aydemir, “Son zamanlarda dövizde yaşanan dalgalanmadan dolayı ister istemez birçok ürünlerin fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Dövize gelen %40 oranında artıştan sonra bazı ürünlerin fiyatında %60 hatta bazılarında %100 oranında artış sağlanmıştır. Fakat bunu fırsatçılığa çeviren insanlara fırsat verilmemesi kanaatindeyim” dedi.



Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir, her yıl Kurban Bayramı sonrası tavuğa belli bir oranda zam yapıldığı hatırlatarak. bu yıl ekonomideki dalgalanmanın etkisiyle % 60’ın üzerinde zam yapıldığını ve her gün fiyat artışı yapılmaya devam edildiğini belirtti. Aydemir, sözlerine şunları ekledi: “Hatta fındık, ceviz, un, yağ, fıstık, peynir, salça, kağıt grubu, içecek grubu, ambalajlar gibi birçok ürünlere çok afaki şekilde zam yapılmıştır. Bu da ister istemez Lokantacı ve Pastacı üyelerimizin işlerini etkilemektedir. Bu noktada yetkililerin bir an önce gerekli tedbirleri alarak esnafımızın sorunlarını çözmesini bekliyorum.”



“Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak her yıl Fiyat Tespit Komisyonumuzla toplanarak, fiyatlarımızı değerlendirerek gerekli artışları yapmaktayız” diyen Başkan Aydemir, şöyle konuştu: “Bu yıl da 2018 yılı tarifemiz düzenlenmiştir. Oda Yönetimimizle yaptığımız istişare toplantımızda piyasadaki bu geçiş sürecini atlatmak için fiyat tarifelerimize uyularak satış yapılması kanaatine vardık. Bu nedenle tarifesi olmayanların bir an önce tarifelerini Odamızdan temin etmeleri kendi yararlarına olacaktır.”



Aydemir, son olarak şunları söyledi: “Bizler lokantacı ve pastacı esnafı olarak devletimizin her zaman yanındayız. Bizlerde milli duruşumuzu bozmadan birlik ve beraberlik içerisinde hem kaynaşma, hem de farkındalık ve moral olması açısından 21 Eylül 2018 tarihinde Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde ‘Yemek Yarışması’ düzenleyeceğiz. Bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır.”





Haber: Ekrem Nazlı