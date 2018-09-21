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Başkan Bağlamış, Yeni Ekonomi Programını Değerlendirdi

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı" (YEP) adıyla açıkladığı ve 2019-2021 dönemini kapsayan programı değerlendirdi. 

Başkan Bağlamış, Yeni Ekonomi Programını Değerlendirdi

Başkan Bağlamış, YEP’in piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusu da içermesinin önemli olduğuna dikkat çekti. 
Açıklanan hedeflerin somut, şeffaf, uygulanabilir ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inandıklarını söyleyen Başkan Recep Bağlamış, " Türkiye ekonomisine güvenini hızla tekrar tesis edeceğine şüphemiz yok. Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak. Hep birlikte ülkemizin ve milletimizin kalkınması için gayret göstereceğiz" dedi. 
 

İHA

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