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Başkan Büyükkılıç ‘Misafir Odası’na konuk olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Gazetemiz Yazı İşleri ve Haber Müdürü Bünyamin Gültekin’in hazırlayıp sunduğu radyo programına konuk olacak.

Başkan Büyükkılıç ‘Misafir Odası’na konuk olacak

Enderun FM’de her hafta Çarşamba günü yayınlanan Misafir Odası adlı program yarın saat 11.00’da başlayacak. Melikgazi Belediyesi’nin çalışmaları ve güncel konuların ele alınacağı program Kayseri’den 88.2 frekansından Türkiye ve Dünya’nın her yerinden ise http://www.enderunfm.com/ internet adresinden dinlenebilecek.
 

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