Başkan Büyükkılıç Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret etti

Türk milletinin bekası ve bağımsızlığı için savaşan, gazi olan, hayatını çeşitli sıkıntılarla geçirmek zorunda kalan veya hayatını bu yolda kaybeden harp malulü gazi ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla andığını ifade Başkan Memduh Büyükkılıç, 6. Olağan kongresinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı seçilen Yılmaz Üçkan’ı kutlayarak yapılabilinecek ortak çalışmaları değerlendirdiler.

Çanakkale’de, Kütahya’da ve Afyonkarahisar’ımızda olduğu gibi Türk Milleti’nin her dönemde Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için gerektiğinde kanını ve canını vermekten çekinmeyeceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Şehit aileleri için belediye olarak her türlü imkânı sefer ettiklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerin aileleri bize emanetleridir. Onların yaralarına merhem olmak, sıkıntılarını gidermek ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamak bizlerin görevidir. Bu vatan için canını gözünü kırpmadan feda eden bütün şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ve ailelerine mutlu ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise ”Melikgazi Belediye olarak yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyor ve taktir ediyoruz. Ayrıca derneğimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız her etkinlikte bizlere verdiğiniz destek, bizlerin sorunları ile birebir ilgilenmeniz gerek şahsım gerekse dernek üyelerimiz tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmaktadır. Güler yüzünüz ve çalışkan ekibiniz ile şehrimize yeni dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni de ziyaret ederek Başkan Osman Balcı ile dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

