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Başkan Büyükkılıç, Semt Polikliniğini ziyaret etti 

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Semt Polikliniğini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Semt Polikliniğini ziyaret etti 
TOKİ, İldem, Beyazşehir, Serkent ve Koramaz Vadisi olarak bilinen Gesi, Gürpınar, Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Subaşı Mahallelerine hizmet veren Melikgazi Belediyesi Semt Polikliniğinin büyük bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Semt polikliniğimiz 3 katlı olup, 6 Mart 2016 da temeli atıldı, 7 Nisan 2017 tarihinde açılışı yapıldı. Koramaz vadisi olarak bilinen bölgede yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden Semt Polikliniğimiz de çeşitli branşlarda 10 uzman hekimin yanı sıra diş ünitesi de hizmet vermektedir.” dedi.


Kurum Haberi
 
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