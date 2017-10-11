Başkan Büyükkılıç’tan gazetemize nezaket ziyareti

Kentin en fazla dinlenen radyoları arasında yer alan Enderun Fm’de Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Misafir Odası’ programına konuk olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yayın sonrasında gazetemizi ziyaret etti.



Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük, Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, belediye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.



Başkan Memduh Büyükkılıç ise kurumların, isimlerin gelip geçici olduğunu belirterek; “Vatandaşa hizmet noktasında elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Dünya fani, herkes gelip geçici. İleriki nesillere yaşanabilir bir ortam oluşturmak için çabalıyoruz. Kentimizin birliği, beraberliği için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.



“Yapıcı eleştirilere açığız”

Gazetemizin yayın politikasından övgüyle bahseden Başkan Büyükkılıç, “Hiçbir çıkar amaç gütmeden, yerli yerinde eleştirilerle, halkın gözü kulağı olmaya çalışıyorsunuz. Aynı çizgiyle ilerleyeceğinize inanıyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman kapımız açık. Bizler de bu eleştirilerle kendimize çeki düzen vermek için çabalıyoruz.” şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda personelimiz ve Başkan Büyükkılıç birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Tunahan KAYA



