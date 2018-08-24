Başkan Çelik bayram hazırlıklarını yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlıkta incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesi tamamlanan mezarlık yanındaki Hacılar Yolu’nu inceleyen Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Mustafa Çelik, mezarlık içinde yapılan caminin son durumunu da yerinde gördü. Başkan Çelik, camiye hayran kalan vatandaşlarla da görüştü. Selçuklu mimarisi ile yapılan ve büyük ölçüde tamamlanan cami ile ilgili görüşler alan Başkan Mustafa Çelik, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlık içerisinde yapılan düzenleme çalışmalarını da inceledi.

