Başkan Çelik bayram öncesinde yaşlıların hayır duasını aldı

Büyükşehir Belediyesi, desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Düzenli olarak evlerinin temizliği, kişisel bakım, sağlık destek hizmeti, bay- bayan kuaför hizmeti, basit tadilat ve onarım ile hasta nakil hizmeti verilen yaşlılarımıza Kurban Bayramı öncesi de özel bir hizmet verildi. Proje kapsamındaki tüm yaşlılarımızın evlerinde bayram temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ayrıca yaşlılarımızın kişisel bakımları yapılarak sağlık kontrolü de gerçekleştirildi.



Bayrama ve ziyaretçilerine hazır hale gelen yaşlılarımız verilen hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Eşi Mücevher Durdu ile birlikte sosyal destek hizmeti alan yaşlılarımızdan Bayram Durdu, Yapılan işlerden dolayı “Allah razı olsun” dedi ve bizzat teşekkür etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i evine davet etti. Yapılanlar nedeniyle dua ettiklerini dile getiren Bayram Durdu, “Bu hizmeti verenlerin işi gücü rast gelsin” diye konuştu.

Bayram öncesi evi temizlenen ve kişisel bakımı yapılan Fatma Malaz da “Belediye Başkanımızdan ve evimize gelen görevlilerden Allah razı olsun. Yapılanlardan çok memnunuz. Her tarafı temizliyorlar. Benim elim ayağım tutmuyor. Onlar olmazaydı ben bir şey yapamazdım” dedi.

Fatma Malaz’ın eşi Recep Malaz da “Evimizde el değmedik yer bırakmıyorlar. Her tarafı temizliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.