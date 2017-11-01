Başkan Çelik Beyaz Masa Mobil’de halkı dinledi

Başkan Çelik, her gün farklı bir mahallede halkın taleplerini alan ve bugün de Belsin Pazar Yeri yanında bulunan Beyaz Masa Mobil’i de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve onlara kahve ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti halkın ayağına götüren Beyaz Masa Mobil uygulaması Belsin Pazar Yeri’nde vatandaşları dinledi. Beyaz Masa Mobil’in çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılarak halkın taleplerini dinledi.

“Talepleri dinliyor, anında müdahale ediyoruz”

Beyaz Masa Mobil’de bir süre vatandaşlarla bir araya gelen ve taleplerini alan Başkan Mustafa Çelik, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler için Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında Beyaz Masa biriminin bulunduğunu, Beyaz Masa Mobil ile de hizmeti halkın ayağına taşıdıklarını belirtti. Beyaz Masa Mobil uygulamasının bir yıldır devam ettiğini dile getiren Başkan Çelik, “Vatandaşlarımızın direk ayağına giderek şikayetlerini dinleyip, taleplerini yerine getirmek istedik. Mobil Beyaz Masa her gün farklı mahallede ve insan yoğunluğunun olduğu yerlerde halkın ayağına gidiyor. Hemşehrilerimizin bize her şekilde ulaşmasını temin etmeye çalışıyoruz. Mobil Beyaz Masa, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor ve anında ilgili birime yönlendirilerek takibini yapıyor. Bu şekilde birimlerin performansını da ölçüyoruz. Mobil Beyaz Masa, Büyükşehir Belediyemizin örnek hizmetlerinden biri. Zaman zaman ben de Mobil Beyaz Masa’yı ziyaret ediyor ve burada vatandaşlarımızı dinliyorum. Hemşehrilerimden mahalleleriyle ilgili taleplerini Beyaz Masa Mobil’e bildirmelerini rica ediyorum” dedi.

“Sıfır hata için gayret ediyoruz”

Türkiye’deki şehirciliğin ve belediyeciliğin en iyisini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını da vurgulayan Başkan Çelik, sıfır hatayla çalışmanın gayretinde olduklarını kaydetti. Başkan Çelik, Beyaz Masa Mobil’e gelen vatandaşlara 40 yılın hatırı olan kahve hediye edildiğini de kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Beyaz Masa Mobil’de bir süre vatandaşları dinledikten sonra Belsin Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar yerini gezen Başkan Çelik, pazarcı esnafı ile görüşerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazara gelen vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Başkan Çelik alışveriş de yaptı. Esnaf ve vatandaşlara Beyaz Masa Mobil’in hediye paketlerinden de hediye eden Başkan Mustafa Çelik, ayrıca pazar yerindeki bir tatlıcıdan tatlı alarak esnaf ve vatandaşlara ikram etti.

Mini terminal inşaatında incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Belsin’de ayrıca mini terminal inşaatını da gezdi. İnşaatta incelemelerde bulunan Başkan Çelik, şehrin altı farklı mahallesinde yapılmakta olan mini terminal binalarının tamamlanmasının ardından şehirlerarası otobüs firmalarının şehir için servislerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından çok daha düzenli bir şekilde yapılacağını kaydetti.

İHA