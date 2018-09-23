Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çelik, Birleşik Kafkasya Derneği’nin Kermesine Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 20 Eylül’de il dışında olduğu için açılışına katılamadığı Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nin kermesini ziyaret etti. Dernek yöneticileri Başkan Çelik’e ziyareti sırasında kalpak giydirdi. 

Başkan Çelik, Birleşik Kafkasya Derneği’nin Kermesine Katıldı

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel kermesi Serçeönü Mahallesi’ndeki dernek binasında açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kermesi ziyaret ederek, dernek yöneticileri ile sohbet etti. 

Öğrencilere ücretsiz burs vermek için açılan kermesi gezerek satışa sunulan eşyaları inceleyen Başkan Mustafa Çelik, burada Çerkes kıyafeti de giyerek Çerkes kalpağı taktı. Kermesin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Mustafa Çelik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadan her zaman kuvvet doğduğunu belirtti. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBaşkan çelikBirleşik Kafkasya DerneğiMustafa çelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.