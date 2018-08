Başkan Çelik: “Bu şehir hepimizin”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası’nda Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan tarafından karşılandı.





Ticaret Odası Meclisi’ne konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Oda Başkanı Ömer Gülsoy’un konuşmasının ardından meclis üyelerine hitap etti. “Bu şehir hepimizin” ifadesini kullanarak şehrin elbirliği ile büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Şehrin ekonomisini büyütmek istiyorsak hep beraber gayret etmemiz lazım. Bu şehrin bölgesel bir cazibe merkezi olması için herkese görev düşüyor” dedi. Kayseri’nin her alanda cazibe merkezi olması gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, turizm alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve adeta turizm firmaları gibi çalıştıklarını söyledi. Başkan Çelik, “Dünyanın her yerinde şehrimizi anlatıyoruz. Geçen yıl Rusya ile yaptığımız çalışma sonucu her hafta Rusya’dan turist geldi. İnşallah bu yıl da Ukrayna’dan turist gelecek” diye konuştu.



Kayseri’nin bölgesel cazibe merkezi olmasının olmazsa olmazları arasında sanayi ve ticaretin bulunduğunu da belirten Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayserililer olarak övünülecek bir ticari ve sanayi geçmişimiz var. Yeni bir atılım yapma zamanımız geldi. Bu anlamda kaybedecek zamanımız yok. Ekonomi kabuk değiştirdi. Paradan para kazanma devri geçti. Toptancı ve ara toptancı kalktı. E ticaret gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Yeni sektörler bulalım, yeni pazarlar arayalım, bir araya gelme kültürünü yeniden kazanalım, 6 bin yıllık ticari geçmişimize yakışır yeni bir ivmeyi yakalayalım. Bu konuda belediye olarak biz hazırız.”



Ticaret Odası Meclisi’ndeki konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin 3,5 yılda yaptıklarını da anlatan Başkan Mustafa Çelik, bu sürede olağanüstü iş çıkardıklarını belirtti. Ulaşım yatırımlardan başlayarak yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çelik, ana başlıklarıyla anlattığı yatırımların her birinin arkasında büyük bir gayretin olduğunu belirterek Hulusi Akar Bulvarı için yapılanları örnek gösterdi. Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Bir cümleyle geçiyorum ama Hulusi Akar Bulvarı’nın gerisinde çok büyük çalışma var. Yol güzergahındaki 124 tane yapının 400’den fazla hak sahibi ile rızaen anlaştık. Hukuki yollarla gitsek bu işler 3,5-4 sene sürerdi. Hak sahipleri ile anlaşarak eski adıyla Tavlusun Caddesi’ndeki evleri yıktık. Son bir ev kaldı onu da yakında yıkacağız. O yolu 3x3 şeritli, ortasından raylı sistemin geçtiği muhteşem bir yol olarak açacağız. Kamulaştırma bedeli ile birinci etabın maliyeti 80 milyon TL’yi geçecek.”



Ulaşım alanında yapılan katlı kavşaklar, yeni raylı sistem hatları, toplu taşım aracı alımları, yol genişletmeleri, kavşak düzenlemeleri, mini terminaller gibi yatırımları anlatan Başkan Mustafa Çelik, konuşmasında hayata geçirdikleri Türkiye’de ilk ve tek olan projelerden de bahsetti. İlçelere yatırım ve alt yapı yatırımlarından da bahseden Başkan Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde de gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde ilk etabın kuralarını çektiklerini hatırlatan Çelik, yeri belli olan hak sahipleri ile sözleşmeleri imzaladıklarını belirtti. Başkan Çelik, “Bir şehrin ekonomisini büyütmek Beydeğirmeni Besi Bölgesi gibi projelerle olur” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere ve kent merkezine yapılan sosyal yaşam merkezleri ile her ihtiyaç duyanın yanında oldukları sosyal hizmetleri de anlattı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde gelinen noktayla ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, “Proje çok başarılı gidiyor. İkinci etabın uzlaşma görüşmelerinde de iki ay gibi kısa bir sürede %90’lara ulaştık” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırım ve hizmetleri anlattıktan sonra birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri için elbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Birlikte yeni OSB alanları planlayalım, savunma sanayi kümelenmesi konusunda bir araya gelelim, Kayseri’nin tanıtımında birlikte çalışmaya devam edelim, teknoloji yoğun yeni sektörler araştıralım, yeni satış teknikleri geliştirelim ve e ticarete ağırlık verelim. Tüm bunlarla ilgili kol kola girelim. Bizden istediğiniz ne varsa karşılamaya hazırız” diye konuştu.