Başkan Çelik çalışmaları incelemeye devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin pek çok bölgesindeki şantiyeleri gezerek çalışmaları yerinde görmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın yatırımlarını kapsayan görsel brifingin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yaptığı yollarda incelemelerde bulundu. Bu yollardan birisi olan Talas-Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’na giden Başkan Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte asfalt çalışmalarını takip etti.

“Durmak yok yola devam”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmalarına bizzat katılarak asfalt finişeri de kullandı. Durmak yok yola devam diyerek her gün farklı yollarda çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Talas’ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünden geçen Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı eskimiş ve yıpranmıştı. Aynı zamanda yol geometrisi bozulmuştu. 1110 metrelik yolu alt ve üst yapısıyla yeniledik. Bu yola önce alt yapı şirketlerimiz girdi ve alt yapısı yenilendi, ardından Talas Belediyemiz yolun alt malzemelerini tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz de asfaltını yapıyor. Son derece kaliteli ve bozulmayan bir yol yapıyoruz. Asfalt üzerine koruyucu asfalt dediğimiz modifiye asfaltı seriyoruz. Böyle yapılınca yol parçalanmıyor ve evladiyelik bir yol ortaya çıkıyor. Aynı kaliteyi hem şehir içinde hem de ilçelerimizde kullanıyoruz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yolun yenilenmesinin son derece önemli olduğunu söyledi ve 15 gün içinde altyapısı tamamlanan yolun asfaltına başlandığını belirtti. Yolun genişletildiğini de dile getiren Palancıoğlu, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.