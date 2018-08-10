Başkan Çelik doğal ürünler bahçesi ve pazarını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı ziyaret etti, üreticilerle görüştü ve bahçelerdeki ürünlerden topladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı yanında 60 bin metrekarelik alanda kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, yeni sezon ürünleriyle sağlıklı beslenmek isteyenleri bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Üreticilerle bir araya gelerek sohbet eden ve bahçeleri gezerek ürünleri inceleyen Başkan Mustafa Çelik, bahçelerden tamamen doğal yollarla üretilmiş çilek, domates gibi ürünlerden topladı. 60 bin metrekarelik alandaki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda yer alan 54 bahçede tamamen organik ve doğal üretim yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, sağlıklı beslenmek isteyen aileleri Cumartesi ve Pazar günleri kurulan Doğal Ürünler Pazarı’nda alışveriş yapmaya davet etti.