Başkan Çelik, Erciyes’te yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes’te yapımı devam işyerlerinin son durumunu yerinde gördü. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, “Son yıllarda yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle birlikte ziyaretçi sayısı katlanarak artıyor. Özellikle il dışından gelen misafirlerimiz Kayseri’nin yöresel ürünlerini alabilecekleri ve tadabilecekleri mekan istiyorlar. Erciyes’e çıkışta sağda iş yerlerimiz var. Şimdi dönüş istikametinde de yine ahşap kullanarak dükkanlar yapıyoruz. Kısa süre içinde tamamlayarak kiraya vereceğiz. Bu işyerlerinin bulunduğu alanda tüm ihtiyaçları düşünerek gerekli mekanları yaptık” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te 6 adet 48 metrekarelik, 2 adet de 250 metrekarelik olmak üzere toplam 8 iş yeri yapıyor.