Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çelik ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Başkan Çelik ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. 
Başkan Çelik, “Birlikte üniversite için, bu şehir için, çok fazla önem arz eden işleri birlikte yapacağız. Üniversiteler bir şehrin gelişmesinde en önemli unsurlardır. İnşallah burada birlikte şehrimiz için değer üretecek, her projede beraber çalışacağız” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu ağır ve sorumluluk isteyen göreve atandık. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Allah mahcup etmesin. Üniversitemizi daha da yükseklere çıkarmaya çalışacağız. Bunun için de birlikte çalışacağız. Sizin destekleriniz çok önemli. Üniversitemiz ve Kayserimiz için elimizden geleni yapacağız. Burası hepimizin. Erciyes Üniversitesi büyürse Kayseri de büyür. Kayseri’nin büyümesi de ülkemiz için çok önemli” diye konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇelikERÜErciyes ÜniversitesiRektör Mustafa çalışProf. Dr. Mustafa Çalış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.