Başkan Çelik ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çelik, “Birlikte üniversite için, bu şehir için, çok fazla önem arz eden işleri birlikte yapacağız. Üniversiteler bir şehrin gelişmesinde en önemli unsurlardır. İnşallah burada birlikte şehrimiz için değer üretecek, her projede beraber çalışacağız” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu ağır ve sorumluluk isteyen göreve atandık. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Allah mahcup etmesin. Üniversitemizi daha da yükseklere çıkarmaya çalışacağız. Bunun için de birlikte çalışacağız. Sizin destekleriniz çok önemli. Üniversitemiz ve Kayserimiz için elimizden geleni yapacağız. Burası hepimizin. Erciyes Üniversitesi büyürse Kayseri de büyür. Kayseri’nin büyümesi de ülkemiz için çok önemli” diye konuştu.

