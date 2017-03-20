Başkan Çelik Gültepe Bulvarı’nda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gültepe Bulvarı’nda yoğun bir şekilde çalışan işçileri ziyaret etti. İşçilere simit, peynir ve meyve suyu götüren Başkan Çelik, çalışanlarla birlikte kahvaltı yaptı.

Gültepe Bulvarı’nda soğuk havaya rağmen hafta sonu dahil yoğun bir çalışmanın yapıldığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, yolu en kısa zamanda trafiğe açmak için çalıştıklarını belirtti. Gültepe Bulvarı’nın temelini geçen yıl 15 Temmuz’un arifesinde attıklarını hatırlatan Başkan Çelik, “Gültepe Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nı birbirine bağlayacak ve Tavlusun Caddesi üzerinden Mimarsinan Yoluna kadar çıkacak 50 metrelik bir yol. Talas-Anayurt’tan Erkilet’e uzanacak raylı sistem hattı da bu bulvardan geçecek. Dolayısıyla yolu; yaya yolları, bisiklet yolları, lastik tekerlekli araçlar ve raylı sisteme göre dizayn ediyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Niyetimiz Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı arasını bu yıl hizmete açmak. Daha sonra Farabi Caddesi’nin devamını da buraya bağlamayı düşünüyoruz. İnşallah bu seneye onu da yetiştireceğiz. Bunları yaptıktan sonra Kartal Kavşağı’nın yükünü de önemli ölçüde azaltmış olacağız. Soğuk havaya rağmen fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede kazasız belasız bitirip ulaşıma açacağız” dedi.